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Зеленський: ППО, РЕБ та бойова авіація – це ключ до зміцнення захисту України

Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор

Зеленський: ППО, РЕБ та бойова авіація – це ключ до зміцнення захисту України
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

"Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор – бити керованими авіабомбами, ракетами різних типів, дронами", — заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у Telegram.

"Саме тому ефективна протиповітряна оборона, РЕБ, бойова авіація – це ключ до того, щоб зміцнити захист нашої країни, наших людей, наших фронтових позицій і щоб вигнати окупанта з України", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні із додатковими системами протиповітряної оборони та бойовою авіацією.

"Ми потребуємо більше підтримки – саме такого рівня захисту, який унеможливить російський терор", — резюмував він.

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