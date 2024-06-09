Зеленський: ППО, РЕБ та бойова авіація – це ключ до зміцнення захисту України

Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор

"Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор – бити керованими авіабомбами, ракетами різних типів, дронами", — заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у Telegram.

"Саме тому ефективна протиповітряна оборона, РЕБ, бойова авіація – це ключ до того, щоб зміцнити захист нашої країни, наших людей, наших фронтових позицій і щоб вигнати окупанта з України", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні із додатковими системами протиповітряної оборони та бойовою авіацією.

"Ми потребуємо більше підтримки – саме такого рівня захисту, який унеможливить російський терор", — резюмував він.