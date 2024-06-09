За тиждень російська армія здійснила 220 атак на Покровському напрямку — речник ОСУВ "Хортиця"

Покровський напрямок є одним із найгарячіших на фронті.

За минулий тиждень на Покровському напрямку відбулося 220 ворожих атак, а за минулу добу російська армія здійснила 36 штурмів.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону, пише Армія.Інформ.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Там за минулий тиждень відбулося понад 220 боєзіткнень з противником. Це населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Новоолександрівка, Уманське, Невельське, Яснобродівка та Нетайлове", — заявив речник.

Лише за минулу добу наші захисники відбили 36 атак ворога в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Невельське, Сокіл, Новоселівка та Яснобродівка.

"Ворог намагався на цих ділянках місцевості прорвати нашу оборону та витіснити українські підрозділи. Сили оборони рішуче протистоять ворожому натиску, здійснюють перегрупування, а також відповідають на будь-який тиск противника", — зазначив речник ОСУВ "Хортиця".