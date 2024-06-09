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Бійці спецпідрозділу СБУ потребують допомоги в придбанні ударного безпілотника

Звдена група СБУ виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Бійці спецпідрозділу СБУ потребують допомоги в придбанні ударного безпілотника
Фото: СБУ

Військовослужбовці зі зведеної групи спецпідрозділу СБУ оголосили збір на купівлю ударного дрона, який буде виконувати завдання на Харківському напрямку.

Наразі вже зібрано 141 000 з 450 000 грн.

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Номер карти банки: 5375411217629109

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