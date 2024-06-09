Бійці спецпідрозділу СБУ потребують допомоги в придбанні ударного безпілотника

Військовослужбовці зі зведеної групи спецпідрозділу СБУ оголосили збір на купівлю ударного дрона, який буде виконувати завдання на Харківському напрямку.
Наразі вже зібрано 141 000 з 450 000 грн.
Реквізити:
Номер карти банки: 5375411217629109
Звдена група СБУ виконує бойові завдання на Харківському напрямку.
Військовослужбовці зі зведеної групи спецпідрозділу СБУ оголосили збір на купівлю ударного дрона, який буде виконувати завдання на Харківському напрямку.
Наразі вже зібрано 141 000 з 450 000 грн.
Реквізити:
Номер карти банки: 5375411217629109