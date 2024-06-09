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Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" із загальним заплом до чотирьох ракет

Носії "Калібрів" зафіксовані також у Азовському та Середземному морях.

Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" із загальним заплом до чотирьох ракет
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Чорному морі станом на 06:00 неділі, 9 червня, перебуває один російський військовий корабель - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Також в Азовському морі перебуває сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі, два з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.

Фото: ВМС ЗСУ

  • Наприкінці травня СБУ і Сили оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму. Операція включала ракетні удари по поромах, удари по підстанціях та перевалочній нафтобазі. 
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