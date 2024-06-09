Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" із загальним заплом до чотирьох ракет

У Чорному морі станом на 06:00 неділі, 9 червня, перебуває один російський військовий корабель - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
Також в Азовському морі перебуває сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
В Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі, два з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.
- Наприкінці травня СБУ і Сили оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму. Операція включала ракетні удари по поромах, удари по підстанціях та перевалочній нафтобазі.