Україна купила у Франції другу РЛС для протиповітряної оборони

Французька група Thales оголосила про купівлю Міністерством оборони України другої комплексної системи протиповітряної оборони після поставки першої такої ж системи в 2023 році, яка вже довела свою ефективність, передає Укрінформ із посиланням на Le Monde.

"Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз. Thales пишається можливістю використати свій досвід для захисту України", - заявив Ерве Дамманн, виконавчий віцепрезидент з наземних та повітряних систем, якого цитує видання.

"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища", забезпечуючи "координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", - сказав Талес.

"Ця система протиповітряної оборони включає в себе ControlMaster 200 (CM 200), в тому числі радар повітряного спостереження, систему радіозв'язку, центр управління і портативний термінал розподілу озброєння", - пояснив французький виробник.

Ground Master 200 - це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці, який може виявляти ворожі літальні апарати на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів, незалежно від того, чи летять вони на малій швидкості і низькій висоті, як безпілотники, чи на великій висоті, як бойові літаки. За словами виробника, він також забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, попереджаючи війська на землі про вогонь противника.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України.