На окупованих територіях України Росія готуватиме офіцерів РЕБ

Для цього у вишах відкриють спеціальні кафедри.

На окупованих територіях України окупанти хочуть відкрити у вишах кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.

“Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день”, ‒ йдеться у ЦНС.

Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.

Відомо також , що тепер у вищих навчальних закладах “молодих республік”, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління безпілотниками.

“Так би мовити демілітаризація на ділі”, ‒ йдеться у дописі.