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На окупованих територіях України Росія готуватиме офіцерів РЕБ

Для цього у вишах відкриють спеціальні кафедри.

На окупованих територіях України Росія готуватиме офіцерів РЕБ

На окупованих територіях України окупанти хочуть відкрити у вишах кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.

“Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день”, ‒ йдеться у ЦНС.

Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.

Відомо також , що тепер у вищих навчальних закладах “молодих республік”, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління безпілотниками. 

“Так би мовити демілітаризація на ділі”, ‒ йдеться у дописі.

  • Військовий блок НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідувальних даних про засоби електронної боротьби Росії. Угода, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, включно з ланцюжками постачання дронів, буде завершена до липневого саміту альянсу у Вашингтоні, повідомив помічник генерального секретаря блоку Девід ван Віл.
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