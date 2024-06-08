На окупованих територіях України Росія готуватиме офіцерів РЕБ

На окупованих територіях України окупанти хочуть відкрити у вишах кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.
“Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день”, ‒ йдеться у ЦНС.
Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.
Відомо також , що тепер у вищих навчальних закладах “молодих республік”, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління безпілотниками.
“Так би мовити демілітаризація на ділі”, ‒ йдеться у дописі.
- Військовий блок НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідувальних даних про засоби електронної боротьби Росії. Угода, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, включно з ланцюжками постачання дронів, буде завершена до липневого саміту альянсу у Вашингтоні, повідомив помічник генерального секретаря блоку Девід ван Віл.