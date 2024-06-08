НАТО хоче створити посаду спецпосланця в Україні, ‒ ЗМІ

Про це можуть повідомили вже на саміті у липні.

Військовий блок НАТО планує cтворити посаду свого спеціального посланця в Україні.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням видання Foreign Policy.

За словами джерел, посаду "старшого цивільного представника" Північноатлантичного альянсу в Україні може бути представлено вже на ювілейному саміті блоку в липні.

Спецпосланець координуватиме допомогу Україні, зокрема військову, від союзників.

Такий крок дасть змогу НАТО надіслати політичні сигнали і Україні, і Росії.

Водночас тоді як деякі представники Альянсу називають призначення спецпосланця ще одним кроком у підтримці України, інші кажуть, що це “втішний приз” для країни, яка прагне вступити в Альянс.