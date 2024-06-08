НАТО хоче створити посаду спецпосланця в Україні, ‒ ЗМІ

Військовий блок НАТО планує cтворити посаду свого спеціального посланця в Україні.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням видання Foreign Policy.
За словами джерел, посаду "старшого цивільного представника" Північноатлантичного альянсу в Україні може бути представлено вже на ювілейному саміті блоку в липні.
Спецпосланець координуватиме допомогу Україні, зокрема військову, від союзників.
Такий крок дасть змогу НАТО надіслати політичні сигнали і Україні, і Росії.
Водночас тоді як деякі представники Альянсу називають призначення спецпосланця ще одним кроком у підтримці України, інші кажуть, що це “втішний приз” для країни, яка прагне вступити в Альянс.
- У травні посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть "нові формулювання" про перспективу членства України в Альянсі.
- У квітні Президент України Володимир Зеленський під час спільного з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом візиту до Національного університету оборони заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ.
- Тим часом міжнародна група з безпекових питань пропонує встановити часові межі вступу України до НАТО – до липня 2028.