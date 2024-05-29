Посол США при НАТО анонсувала "нові формулювання" на саміті Альянсу про перспективу членства України

Остаточне формулювання ще не узгоджене і потрібні переговори.

На саміті НАТО у Вашингтоні будуть "нові формулювання" про перспективу членства України в Альянсі.

Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт перед зустріччю керівників дипломатичних відомств країн-членів Альянсу, передає "Європейська правда".

Сміт сказала, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал про наближення Києва до блоку. Цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", – заявила посол США.

За словами Сміт, остаточне формулювання ще не узгоджене і потрібні переговори, але "вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї".

Посол також підкреслила, що Україна не повинна розраховувати, що дискусія вийде на найбільш бажаний для Києва варіант політичного запрошення до членства.

"Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", – пояснила Сміт.