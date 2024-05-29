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Литва виділяє 5 мільйонів євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

За ці кошти, крім ремонту будівель, закуплять техніку та необхідне обладнання, облаштують бомбосховища тощо.

Литва виділяє 5 мільйонів євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні
Зрйнований дитсадок у Києві, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 29 травня, уряд Литви схвалив підготовлену Мінфіном країни постанову, за якою на освітню галузь України виділяється 5 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про реконтрукцію зруйнованих Росією шкіл і дитсадків. 

Про це зазначено у повідомленні уряду Литовської Респуліки.

"Підтримка Литви буде спрямована на реконструкцію та пристосування зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, шляхом встановлення бомбосховищ та інших засобів безпеки", – додали у відомстві.

Про цю підтримку освітнього сектору України було оголошено під час візиту міністра фінансів Литви Гінтаре Скайсте до Києва в березні.

Кошти від Литви перерахують на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в Національному банку України. Гроші спрямують на відновлення пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій навчальних та наукових закладів країни, а також на придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, модернізацію науково-інноваційної інфраструктури та забезпечення безпечного освітнього середовища, включаючи облаштування бомбосховищ, та для інших потреб. 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримка Литвою нашої держави становить 1,5 відсотка від ВВП країни. 

Нещодавно міноборони Литви передало ЗСУ чергову партію військової допомоги до якої увійшли дрони, антидронові системи, набої до стрілецької зброї та інше забезпечення.

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