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На Одещині затримали іноземця-диверсанта, який підпалив електропідстанції

За даними слідства, диверсантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ.

На Одещині затримали іноземця-диверсанта, який підпалив електропідстанції
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ.

В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону.

У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус «смотрящого» у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

За наявними даними, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині затримали місцевого зрадника, що шпигував за підрозділами ЗСУ. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок на Покровському та Краматорському напрямках.

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