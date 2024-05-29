19 загиблих, 54 поранених: Харківська прокуратура уточнила дані про жертв удару по гіпермаркету в Харкові

Сьогодні в лікарні помер один потерпілих.

Унаслідок російського удару по харківському гіпермаркету "Епіцентр" встановлена загибель 19 людей, ще 54 були поранені.

Ці уточнені дані Харківська обласна прокуратура оприлюднила станом на 13:00 29 травня. 19 загиблим є 40-річний чоловік, який помер у лікарні.

Він отримав вибухове поранення і сильні опіки.