19 загиблих, 54 поранених: Харківська прокуратура уточнила дані про жертв удару по гіпермаркету в Харкові

Унаслідок російського удару по харківському гіпермаркету "Епіцентр" встановлена загибель 19 людей, ще 54 були поранені.
Ці уточнені дані Харківська обласна прокуратура оприлюднила станом на 13:00 29 травня. 19 загиблим є 40-річний чоловік, який помер у лікарні.
Він отримав вибухове поранення і сильні опіки.
- Удару по харківському магазину Росія здійснила 26 травня. У вихідний день там було багато відвідувачів.
- Це – не перший умисний обстріл росіянами цивільного об'єкту міста, який вони влаштували того тижня і навіть того дня. Про те, як живе Харків зараз, читайте в репортажі "Харків – вижити і перемогти".