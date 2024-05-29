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19 загиблих, 54 поранених: Харківська прокуратура уточнила дані про жертв удару по гіпермаркету в Харкові

Сьогодні в лікарні помер один потерпілих. 

19 загиблих, 54 поранених: Харківська прокуратура уточнила дані про жертв удару по гіпермаркету в Харкові
Фото: МВС

Унаслідок російського удару по харківському гіпермаркету "Епіцентр" встановлена загибель 19 людей, ще 54 були поранені.

Ці уточнені дані Харківська обласна прокуратура оприлюднила станом на 13:00 29 травня. 19 загиблим є 40-річний чоловік, який помер у лікарні.

Він отримав вибухове поранення і сильні опіки. 

  • Удару по харківському магазину Росія здійснила 26 травня. У вихідний день там було багато відвідувачів.
  • Це – не перший умисний обстріл росіянами цивільного об'єкту міста, який вони влаштували того тижня і навіть того дня. Про те, як живе Харків зараз, читайте в репортажі "Харків – вижити і перемогти". 
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