Помер поранений внаслідок удару по "Епіцентру" 40-річний чоловік

У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений 25 травня ударом росіян по "Епіцентру" в Харкові.

У чоловіка були важкі опіки. Він перебував у реанімації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки полум’ям сягали 50%", – написав він.