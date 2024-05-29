Помер поранений внаслідок удару по "Епіцентру" 40-річний чоловік

У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений 25 травня ударом росіян по "Епіцентру" в Харкові.
У чоловіка були важкі опіки. Він перебував у реанімації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки полум’ям сягали 50%", – написав він.
- За даними станом на 28 травня, кількість жертв російського удару по гіпермаркету складала 18. Таким чином, у зв'язку зі смертю пораненого чоловіка, наразі відомо про 19 загиблих.
- Росія вдарила по будівельному магазину посеред вихідного дня, коли там було багато відвідувачів. Це був лише один із багатьох обстрілів, які росіяни провели того дня по Харкову.
- Для захисту Харкова і області від російських ударів Україні не вистачає двох систем ППО Patriot, говорив президент.