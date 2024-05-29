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Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу

Російська армія втратила 37 артилерійських систем і 2 РСЗВ.

Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу
ССО знищили російських аеророзвідників з апаратурою
Фото: Скріншот з відео

Сили оборони знищили за добу 1300 окупантів та 33 бойових броньованих машин ворога.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 505 100 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,
  • артилерійських систем – 13066 (+37) од,
  • РСЗВ – 1087 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Захисники збили 13 дронів. ППО працювала у трьох областях. 

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