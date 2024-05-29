Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Захисники збили 13 дронів. ППО працювала у трьох областях.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

Сили оборони знищили за добу 1300 окупантів та 33 бойових броньованих машин ворога.

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