Окупанти хочуть відправити тисячі дітей з Луганщини на перевиховання у різні регіони Росії

Влітку, під час канікул, понад 12 тис. дітей з тимчасово окупованої території Луганської області відправлять у різні російські регіони на перевиховання.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на “великороса”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заняття проводитимуть, серед інших, “герої СВО”.
В Центрі національного спротиву нагадали, що залучення російських бойовиків до виховних процесів в РФ та тимчасово окупованих територіях є дуже поширеною практикою. При цьому під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.
Хоча окупанти і намагаються приховувати ці факти, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву.
“Закликаємо усіх, задля наближення часу звільнення захоплених територій України від московського ворога, повідомляти інформацію про окупантів, військових рф, розташування їх позицій та техніки сюди. Анонімність гарантуємо”, - підсумували в Центрі національного спротиву.
- Активісти молодіжного руху російської панівної політичної партії “Єдина Росія” вербують молодь на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
- На окупованих територіях України росіяни активно залучають школярів до військової справи. Навчанням з пілотування БПЛА не завершується, окупанти намагаються залучити школярів та студентів до військово-промислового виробництва.