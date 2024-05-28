Окупанти хочуть відправити тисячі дітей з Луганщини на перевиховання у різні регіони Росії

Влітку, під час канікул, понад 12 тис. дітей з тимчасово окупованої території Луганської області відправлять у різні російські регіони на перевиховання.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на “великороса”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заняття проводитимуть, серед інших, “герої СВО”.

В Центрі національного спротиву нагадали, що залучення російських бойовиків до виховних процесів в РФ та тимчасово окупованих територіях є дуже поширеною практикою. При цьому під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.

Хоча окупанти і намагаються приховувати ці факти, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву.

“Закликаємо усіх, задля наближення часу звільнення захоплених територій України від московського ворога, повідомляти інформацію про окупантів, військових рф, розташування їх позицій та техніки сюди. Анонімність гарантуємо”, - підсумували в Центрі національного спротиву.