Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у розслідуванні махінацій, відсторонять від роботи

Чиновники, які фігурують у розслідуваннях оборудок, будуть відсторонені від роботи.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

За її словами, місяць тому всім чиновникам, які за попередньої влади "займалися корупційними оборудками", запропонували "або звільнення, або наручники".

"Деякі вирішили звільнитися самі, деяким допомогли. А деякі подумали, що це жарт... І от перша радісна звістка: правоохоронці спіймали "на гарячому" чиновників міської ради за земельні оборудки. Процесуальні дії розпочалися ще минулого тижня. Запорізька міська рада надає повне сприяння у проведенні досудового розслідування, надаючи всі необхідні для слідства документи", - розповіла Харченко.

Вона повідомила, що видасть розпорядження про відсторонення фігурантів від роботи, а також заветує рішення про виділення землі.

"Корупційне рішення щодо виділення землі не підписано та не введено в дію. На це рішення буде накладено вето. Земельній комісії міської ради буде надано доручення в онлайн-режимі у найбільш прозорий для громади спосіб повторно розглянути заяву щодо виділення землі під спортивно-оздоровчий комплекс", - додала секретар.