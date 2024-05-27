Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"

Зруйновано термінал, який добудували в травні 2020 року.

Російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на депутата Мусу Магомедова.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого терміналу.

У неділю в Запоріжжі кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Голова обласної адміністрації Іван Федоров попереджав жителів про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59.