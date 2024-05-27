Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"

Російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на депутата Мусу Магомедова.
"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого терміналу.
У неділю в Запоріжжі кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Голова обласної адміністрації Іван Федоров попереджав жителів про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59.
- Будівництво нового терміналу аеропорта "Запоріжжя" закінчили у травні 2020 року. Його збудували коштом міського бюджету. У жовтні 2020 року новий термінал почав приймати внутрішні рейси.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії аеропорт "Запоріжжя", як і інші в Україні – не працюють.