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Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"

Зруйновано термінал, який добудували в травні 2020 року.

Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Архівне фото
Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на депутата Мусу Магомедова.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого терміналу.

У неділю в Запоріжжі кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Голова обласної адміністрації Іван Федоров попереджав жителів про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59.

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