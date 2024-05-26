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Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, є постраждала

Населені пункти окупанти обстрілювали з важкої артилерії і дронами-камікадзе.

Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, є постраждала
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Протягом дня росіяни 10 разів гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Населені пункти обстрілювали з важкої артилерії і дронами-камікадзе.

Під час однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка, її з контузією госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній. 

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У місті понівечені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі. 

  • Пошкоджено магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.

“Гучно було також у Марганецькій та Мирівській громадах. Там без постраждалих і жертв. Чи є руйнування – з'ясовують фахівці”, ‒ додав очільник ОВА.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

  • Вчора через ворожі обстріли Нікополя у Дніпропетровській області поранення отримали три людини. Унаслідок російських ударів зайнявся магазин, пошкоджено промислове підприємство, понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.
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