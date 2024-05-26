Протягом дня росіяни 10 разів гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Населені пункти обстрілювали з важкої артилерії і дронами-камікадзе.
Під час однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка, її з контузією госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній.
У місті понівечені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі.
- Пошкоджено магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.
“Гучно було також у Марганецькій та Мирівській громадах. Там без постраждалих і жертв. Чи є руйнування – з'ясовують фахівці”, ‒ додав очільник ОВА.
- Вчора через ворожі обстріли Нікополя у Дніпропетровській області поранення отримали три людини. Унаслідок російських ударів зайнявся магазин, пошкоджено промислове підприємство, понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.