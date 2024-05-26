Завтра в Україні дощитиме у південних та центральних областях та Карпатах

У понеділок, 27 травня Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Температура у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.