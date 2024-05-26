Головне за ніч та ранок неділі, 26 травня: нічна повітряна атака, наслідки ударів по Харкову

Кількість загиблих у Харкові внаслідок авіаудару росіян по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14.

Встановлені особи трьох із 14 загиблих. Понад 10 людей вважаються зниклими безвісти. Пожежу вдалося загасити.

За даними Харківської обласної прокуратури, кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до 43 людей.

За інформацією керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, серед загиблих в "Епіцентрі" у Харкові може бути дитина.

Також до 25 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова. Серед постраждалих 14-річний хлопець.

Уночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал", Х-101/Х-555 та ударних дронів типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ракет та 31 БПЛА.

Зокрема ворог використав для атаки по Україні:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС

31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що впродовж доби українські бійці ліквідували 1110 окупантів, один ворожий штурмовик та 12 танків росіян. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали 501 190 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів.

"Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу… Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", — ідеться у зверненні президента.

Президент констатує, що "немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!