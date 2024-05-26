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За тиждень РФ втратила 1 корабель, 3 літаки та 8900 військових

Також ЗСУ знищили ворожих 5 ракет та 270 БпЛА.

За тиждень РФ втратила 1 корабель, 3 літаки та 8900 військових
Фото: Генштаб ЗСУ

За тиждень з 19 по 26 травня 2024 року втрати ворога склали — 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За його словами, наші захисники знищили 3 ворожі літаки, 1 корабель, 5 ракет, 270 БпЛА і 8900 російських військових. 

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ, а саме:

Фото: Олександр Павлюк

  • 86 танків,
  • 173 бойових броньованих машини,
  • 266 артилерійських систем,
  • 9 РСЗВ,
  • 11 установок ППО,
  • 1 корабель,
  • 388 одиниць автотехніки,
  • 34 одиниці спецтехніки.
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