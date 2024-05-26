За тиждень РФ втратила 1 корабель, 3 літаки та 8900 військових

За тиждень з 19 по 26 травня 2024 року втрати ворога склали — 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
За його словами, наші захисники знищили 3 ворожі літаки, 1 корабель, 5 ракет, 270 БпЛА і 8900 російських військових.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ, а саме:
- 86 танків,
- 173 бойових броньованих машини,
- 266 артилерійських систем,
- 9 РСЗВ,
- 11 установок ППО,
- 1 корабель,
- 388 одиниць автотехніки,
- 34 одиниці спецтехніки.
- Упродовж доби російські війська втратили 1110 осіб, 1 літак і 12 танків.