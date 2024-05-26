Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії

Через масовані обстріли Харкова Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна – знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову – це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", – зазначає він.
У ЦПД наголошують, що знищення України і приєднання її територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.
"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія – дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", – додав він.
- Раніше повідомлялося, що Росія готова скористатися будь-яким припиненням бойових дій і "замороження" війни, щоб підготуватися до ймовірного майбутнього наступу на території України.