Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії

Путіну потрібне замороження війни, щоб накопичити сили для чергового наступу у потрібний момент.

Через масовані обстріли Харкова Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна – знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову – це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", – зазначає він.

У ЦПД наголошують, що знищення України і приєднання її територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.

"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія – дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", – додав він.