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Росіяни понад 400 разів обстрілювали Запорізьку область впродовж доби

Зруйновані житлові будинки.

Росіяни понад 400 разів обстрілювали Запорізьку область впродовж доби
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Російська армія за добу завдала 426 ударів по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", — ідеться в повідомленні.

За його словами, ️149 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також ️24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку і ️253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського і Червонодніпровки.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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