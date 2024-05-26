Боррель засудив російські удари по Харкову і закликав посилити українську ППО

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масовані російські атаки на Харків і закликав європейські країни терміново посилити українську ППО.

Про це європейський дипломат написав у мережі Х.

"Я рішуче засуджую жахливі напади Росії на місто Харків, зокрема на переповнений торговий центр, в результаті яких загинули і були поранені мирні жителі. Усі виконавці цих та інших російських військових злочинів будуть притягнуті до відповідальності", — написав Боррель.

Дипломат наголосив, що ці систематичні злочини Росії проти "цивільного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста".

Нагадаємо, унаслідок авіаударів РФ по Харкову 12 людей загинули, 68 поранені, 10 тіл досі не опізнали. Серез загиблих може бути дитина. Загалом, за суботу 25 травня у Харкові зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів.