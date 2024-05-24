ЄС засудив інцидент з буями на річці Нарва на кордоні РФ та Эстонії

Євросоюз засудив інцидент з буями на річці Нарва на кордоні РФ та Эстонії. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку зняли світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією.

“Європейський Союз уважно стежив за ситуацією з самого початку у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами. Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої моделі провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприпустимими. Євросоюз очікує від Росії пояснень щодо вилучення буїв і їх негайного повернення”, – заявив Боррель.