ЄС засудив інцидент з буями на річці Нарва на кордоні РФ та Эстонії

Євросоюз засудив інцидент з буями на річці Нарва на кордоні РФ та Эстонії. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
У четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку зняли світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією.
“Європейський Союз уважно стежив за ситуацією з самого початку у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами. Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої моделі провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприпустимими. Євросоюз очікує від Росії пояснень щодо вилучення буїв і їх негайного повернення”, – заявив Боррель.
- До 2022 ці фарватери встановлювали за обопільною згодою, однак, з 2023 Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.
- Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини із 250 буїв.
- У ніч проти четверга естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належала до спірних буїв.
- 21 травня стало відомо, що Росія в односторонньому порядку хоче змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Міноборони Росії підготувало документ, яким Росія оголосить своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Пізніше цей законопроєкт із російського урядового сайту зник.