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Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс

У зведенні зібрані правила щодо управління внутрішніми та зовнішніми кордонами блоку. 

Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Рада Євросоюзу остаточно схвалила новий Шенгенський прикордонний кодекс – зведення правил щодо управління внутрішніми та зовнішніми кордонами блоку, а також правил, що регулюють прикордонний контроль осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС. 

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Регламент запроваджує можливість ухвалення загальноєвропейських заходів, які обмежують доступ громадян третіх країн до Євросоюзу у разі масштабної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я

Під час пандемії коронавірусу ЄС міг лише давати необов'язкові рекомендації щодо обмежень на поїздки до держав-членів. Крім обмежень на поїздки, Рада може також запроваджувати тестування, карантин, самоізоляцію та інші заходи, пов'язані зі здоров'ям, для громадян країн, які не входять до ЄС і в'їжджають до блоку.

Аби впоратися з вторинним рухом мігрантів (з однієї держави-члена в іншу) і вирішити ситуацію з інструменталізацією міграції Рада пропонує державам-членам обмежувати кількість пунктів перетину кордону або скоротити години їхньої роботи. Також дозволять посилити заходи прикордонного контролю.

Оновлений Шенгенський прикордонний кодекс уточнює рамки для повторного запровадження та продовження контролю на внутрішніх кордонах у разі серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці. Держави-члени повинні будуть оцінити необхідність і пропорційність цього рішення та вирішити, чи неможливо досягнути поставлених цілей іншими засобами.

Також встановлюється максимальна тривалість, протягом якої може зберігатися такий контроль на внутрішніх кордонах. Внутрішній прикордонний контроль, про який повідомили Єврокомісії, державам-членам та Європейському парламенту до повторного запровадження, може залишатися в силі максимально протягом двох років. У виняткових ситуаціях його можуть продовжити ще на шість місяців з можливістю поновлення один раз на термін до року.

“Можливість використання альтернативних заходів, які зазвичай складаються з поліцейських перевірок і транскордонного співробітництва, має спонукати держави-члени суттєво обмежити повторне запровадження тимчасового прикордонного контролю. Ці заходи мають чітко відрізнятися від системних перевірок осіб на зовнішніх кордонах”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Крім того, нова процедура передачі дозволить державі-члену передавати громадян третіх країн, яких затримали у прикордонній зоні і які незаконно перебувають на її території, до держави-члена, з якої вони прибули. Затримання має відбуватися в рамках двосторонньої співпраці.

  • Цей регламент набирає чинності на 20 день після його публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. Документ буде прямо застосовуватися у країнах ЄС.
  • Зміни до кодексу представила 14 грудня 2021 року Європейська комісія. Голова Ради ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо остаточного закону 6 лютого 2024.
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