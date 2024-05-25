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Країни Балтійського регіону створять "стіну дронів" для захисту своїх кордонів

"Стіна з дронів" від Норвегії до Польщі буде захищати зовнішні кордони країн.

Країни Балтійського регіону створять "стіну дронів" для захисту своїх кордонів
Фото: Андрюс Тапінас

Польща, Фінляндія, Норвегія та Балтійські країни домовилися створити так звану "стіну безпілотників", яка захищатиме зовнішні кордони країн.

Про це повідомляє LTR з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

"Це абсолютно нова річ – "стіна з дронів" від Норвегії до Польщі, метою якої буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій. Не лише за допомогою фізичної інфраструктури, систем спостереження, але і з використанням дронів та інших технологій, які б дозволили нам захищатися також від провокацій з боку недружніх країн та запобігати контрабанді", заявила Білотайте.

Вона додала, що Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА.

Також за словами Білотайте, "стіну з дронів" можна створити за рахунок коштів Євросоюзу.

  • У Вільнюсі керівники митних служби п'яти держав Євросоюзу – Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії – підписали угоду про застосування єдиних заходів контролю, пов'язаних із реалізацією санкцій проти Росії. Митні органи країн, що підписали документ, посилюватимуть контроль за товарами, на які поширюються заборони та обмеження на експорт, та вживатимуть відповідні спільні заходи. 
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