У червні в Гаазі відбудеться саміт НАТО

Наступний, після запланованого на липень у Вашингтоні, саміт НАТО відбудеться з 24 до 26 червня в Гаазі (Нідерланди).

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Брюїнс Слот, яка йде у відставку, і мер Гааги Ван Занен, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

Відповідно до планів, зустріч глав держав і урядів країн-членів альянсу відбудеться в комплексі Всесвітнього форуму з 24 до 26 червня.

"Організовуючи саміт НАТО, Нідерланди зможуть ще більше зміцнити свої позиції надійного союзника", - сказала Слот.

Крім глав держав, урядів і міністрів закордонних справ і оборони, на зустрічі також очікують тисячі членів делегації та журналістів. Загалом у заході візьмуть участь близько 8500 осіб.

Нідерланди вперше приймуть саміт НАТО.

Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич допустив, що на саміті НАТО в липні можуть прийняти рішення щодо того, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети.