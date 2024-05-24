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У червні в Гаазі відбудеться саміт НАТО

Нідерланди вперше приймуть саміт НАТО.

У червні в Гаазі відбудеться саміт НАТО
Ілюстративне фото
Фото: nato.int

Наступний, після запланованого на липень у Вашингтоні, саміт НАТО відбудеться з 24 до 26 червня в Гаазі (Нідерланди).

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Брюїнс Слот, яка йде у відставку, і мер Гааги Ван Занен,  передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

Відповідно до планів, зустріч глав держав і урядів країн-членів альянсу відбудеться в комплексі Всесвітнього форуму з 24 до 26 червня.

"Організовуючи саміт НАТО, Нідерланди зможуть ще більше зміцнити свої позиції надійного союзника", - сказала Слот.

Крім глав держав, урядів і міністрів закордонних справ і оборони, на зустрічі також очікують тисячі членів делегації та журналістів. Загалом у заході візьмуть участь близько 8500 осіб.

Нідерланди вперше приймуть саміт НАТО.

Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич допустив, що на саміті НАТО в липні можуть прийняти рішення щодо того,  що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети.

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