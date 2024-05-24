У турецьких аеропортах планують ретельніше перевіряти пасажирів

Всіх пасажирів обшукуватимуть з допомогою пристрою на вході в аеропорт.

У турецьких аеропортах хочуть посилити заходи безпеки, зокрема ретельніше перевіряти пасажирів, пише видання Hürriyet.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу пропонує відповідні зміни до “Закону про цивільну авіацію".

Нововведення передбачають, що всіх пасажирів обшукуватимуть з допомогою пристрою на вході в аеропорт. У випадках, коли такого пошуку буде недостатньо, здійснять ручний пошук.

Якщо пасажир не погодиться на фізичний огляд себе чи своїх речей, його не допустять на літак.

“Приватний охоронний персонал зможе обшукувати товари, багаж і вантажі під наглядом правоохоронних органів”, – зазначив міністр.