Японія запровадить санкції щодо дев'яти організацій Росії через закупівлю зброї в КНДР

Уряд Японії вирішив вжити санкцій проти дев'яти організацій, що базуються в Росії, росіянина та двох кіпрських фірм через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї.
Про це пише Kyodo News. За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія "рішуче засуджує" поставки зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що ц є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – додали у японському уряді.
Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включаючи судноплавні й військові фірми.
Після початку повномасштабного нападу на Україну Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи російського керманича Володимира Путіна, його підлеглих і центрального банку країни.
- У квітні цього року Японія застосувала нові санкції проти РФ. Країна заборонила експорт ще 164 видів товарів, зокрема літій-іонних акумуляторів, газових труб і моторного мастила для автомобілів.
- Перед тим, на початку весни, країна схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.
- У грудні минулого року Японія застосувала нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб.