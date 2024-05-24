Японія запровадить санкції щодо дев'яти організацій Росії через закупівлю зброї в КНДР

Під санкції потраплять також росіянин і дві кіпрські фірми.

Йосімаса Хаясі під час відвідин Києва

Уряд Японії вирішив вжити санкцій проти дев'яти організацій, що базуються в Росії, росіянина та двох кіпрських фірм через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї.

Про це пише Kyodo News. За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія "рішуче засуджує" поставки зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що ц є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – додали у японському уряді.

Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включаючи судноплавні й військові фірми.

Після початку повномасштабного нападу на Україну Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи російського керманича Володимира Путіна, його підлеглих і центрального банку країни.