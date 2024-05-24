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США планують визначити Кенію основним союзником поза НАТО

Надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу.

США планують визначити Кенію основним союзником поза НАТО
Президент Кенії Вільям Руто відвідує Білий дім
Фото: EPA/UPG

США можуть надати Кенії статус Основного союзника поза НАТО (MNNA).

Про це повідомив президент США Джо Байден, передає Укрінформ

“Я з гордістю повідомляю, що ми працюємо з Конгресом для того, аби визначити Кенію Основним союзником поза НАТО”, - заявив Байден.

Він наголосив, що це стало результатом багаторічної двосторонньої взаємодії.

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“Наші спільні антитерористичні операції зменшили вплив ІДІЛ та Аль-Шабаб по всій Східній Африці, а наша взаємна підтримка України згуртувала світ, щоби захистити Статут ООН”, - зауважив президент США.

Джо Байден запевнив, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу.

Статус MNNA встановлює виключно тісні стратегічні та військові відносини США із країнами, які не є членами НАТО, і які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

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