Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції щодо політиків Грузії, які блокують рух країни до ЄС

Сенатори, зокрема, пропонують призупинити діалог між Грузією і США, у межах якого обидві держави працювали над питанням безпеки і демократії.

Сенатори США Джин Шахін та Джим Ріш хочуть планують представити на розгляд законопроєкт, який дозволить ввести санкції проти політиків Грузії, котрі блокують рух своєї країни до Євросоюзу, передає Politico.

Автори документа пропонують заборону на поїздки та інші обмежувальні заходи щодо осіб, яких звинувачують у перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії, а також у тому, що вони стоять за корупцією, порушенням прав людини та проштовхують закон про іноагентів або ж сприяють його ухваленню.

Законопроєкт передбачає також і те, аби призупинити діалог між Грузією і США, у межах якого обидві держави працювали над питанням безпеки і демократії.

Двопартійний законопроєкт спрямований, зокрема, на партію "Грузинська мрія" та частину посадовців. Також він передбачає виділення 50 мільйонів доларів на підтримку проєктів демократії та верховенства права у Грузії і ініціює розслідування "іноземного шкідливого впливу" в державі.