Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції щодо політиків Грузії, які блокують рух країни до ЄС

Сенатори США Джин Шахін та Джим Ріш хочуть планують представити на розгляд законопроєкт, який дозволить ввести санкції проти політиків Грузії, котрі блокують рух своєї країни до Євросоюзу, передає Politico.
Автори документа пропонують заборону на поїздки та інші обмежувальні заходи щодо осіб, яких звинувачують у перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії, а також у тому, що вони стоять за корупцією, порушенням прав людини та проштовхують закон про іноагентів або ж сприяють його ухваленню.
Законопроєкт передбачає також і те, аби призупинити діалог між Грузією і США, у межах якого обидві держави працювали над питанням безпеки і демократії.
Двопартійний законопроєкт спрямований, зокрема, на партію "Грузинська мрія" та частину посадовців. Також він передбачає виділення 50 мільйонів доларів на підтримку проєктів демократії та верховенства права у Грузії і ініціює розслідування "іноземного шкідливого впливу" в державі.
- Раніше цього тижня стало відомо, що Конгрес США має розглянути законопроєкт щодо санкцій на політиків "Грузинської мрії", якщо вони ухвалять закон про "іноагентів", і водночас запропонує лібералізацію візового режиму, торговельні домовленості та військову підтримку, якщо політки повернуться обличчям до демократії. "Грузинська мрія" заявила, що це шантаж і закликала надати згадані преференції без будь-яких умов.
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- 14 травня парламент Грузії схвалив закон про “іноагентів” у фінальному читанні, а через декілька днів президентка Саломе Зурабішвілі ветувала документ.