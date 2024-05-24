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У школах німецької землі Гессен хочуть запровадити українську мову як другу іноземну

Метою є, зокрема, спростити інтеграцію в систему освіти школярам, які є біженцями з України.

У школах німецької землі Гессен хочуть запровадити українську мову як другу іноземну
Фото: з відкритих джерел

У школах німецької землі Гессен хочуть запровадити українську мову як другу іноземну, повідомляє DW.

Як заявило місцеве міністерство культури, такий захід повинен допомогти федеральній землі в конкуренції за майбутніх фахівців і вчителів, а з іншого - спростити інтеграцію в систему освіти школярам, які є біженцями з України. 

В інших землях ФРН українська вже викладається в школах як факультатив, але ніде не є другою іноземною.

Міністр культури Гессена Армін Шварц назвав такий намір "явною ознакою солідарності" з Україною, а міністр у європейських справах Манфред Пентц заявив, що в регіоні не хочуть "позбавляти українських біженців коріння", але таким чином створять їм "міст для повернення в Україну". 

Як повідомляє місцеве видання hessenschau, перші школи Гессена почнуть пробно викладати українську як другу іноземну вже наступного року.

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