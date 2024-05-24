Україна здійснила всі законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС, - Жовква

Заступник голови ОП наголосив, що Україна готова до переговорного процесу "і змістовно, і структурно".

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час зсутрічі із заступником міністра закордонних справ Литви Сімонасом Сатунасом.

Жовква наголосив, що Україна готова до переговорного процесу "і змістовно, і структурно".

"Очікуємо на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, а також на скликання першої міжурядової конференції ще за бельгійського головування", – зауважив він.

Жовква подякував за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також усебічну допомогу з боку Литви. Він відзначив незмінну плідну співпрацю з Литвою щодо реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС і НАТО.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного Саміту миру 15–16 червня у Швейцарії.

Як повідомлялося, посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого. А в червні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.

14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна розраховує на відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024.

Переговорну рамку про вступ України до ЄС затвердили в березні.

Більше на цю тему – в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".