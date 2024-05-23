Литва затвердила список із майже 3000 заборонених до ввезення товарів із РФ і Білорусі

До списку увійшли 24 групи продуктів, однак туди не включили сільськогосподарську продукцію, яка не має альтернативних джерел імпорту.

У Литві затвердили список продуктів російського та білоруського походження, заборонених до ввезення. Перелік із понад 2,8 тис. різних продуктів ще має бути схвалений урядом країни.

Про це із посиланням на міністерство сільського господарства країни пише Delfi.

"Міністерство сільського господарства Литви підготувало конкретний список сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, заборонених до ввезення в країну", – йдеться у повідомленні.

До списку увійшли 24 групи продуктів – живі тварини, м'ясо та субпродукти, риба, молоко та продукти з нього, яйця, натуральний мед, продукти нетваринного походження, рослини, овочі, фрукти, кава та спеції, зерно, крупи , олія, напої, тютюн та інші продукти. Як зазначає Мінсільгосп, встановлені обмежувальні заходи мають застосовуватися з 3 червня поточного року.

"Затвердження цього списку заборонених сільськогосподарських продуктів та кормів послабить економіку країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви, і водночас зміцнить національну безпеку нашої країни", – уточнили у міністерстві.

Зазначається, що з урахуванням детального аналізу даних про імпорт з Росії та Білорусі та можливої суттєвої шкоди переробникам до списку не включено сільськогосподарську продукцію, яка не має альтернативних джерел імпорту.