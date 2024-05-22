Китай ввів символічні санкції проти американських військових компаній та оборонних керівників

Китай ввів санкції проти 12 американських військових компаній і десяти оборонних керівників у відповідь на продаж зброї США Тайваню та заходи проти китайських фірм, звинувачених у постачанні товарів Росії для війни в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Під санкції потрапили дочірні компанії Lockheed Martin Corp., General Dynamics, а також IronMountain Solutions and Applied Technologies Group, йдеться в заяві МЗС Китаю.
Їхні активи в країні будуть заморожені, повідомили в міністерстві.
Згідно із заявою, шістьом топменеджерам Northrop Grumman і чотирьом керівникам General Dynamics, заборонили в'їзд до Китаю, включаючи Гонконг і Макао.
Заходи є здебільшого символічними, оскільки фірми, як правило, не ведуть там бізнес. Вони підкреслюють напруженість між провідними світовими державами через ключові геополітичні гарячі точки.
- Дії Пекіна є відповіддю на рішення адміністрації Байдена на початку травня запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку Росії.
- Окрім того, Вашингтон два дні тому привітав нового президента Тайваню Лая Цінде. Китай назвав інавгураційну промову Лая “небезпечним сигналом прагнення до незалежності”, а у вівторок Пекін наклав санкції на колишнього конгресмена США Майка Галлагера через критику КНР.