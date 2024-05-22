Російський олігарх Фрідман вимагає в Люксембургу $15,8 млрд компенсації за заморожені активи

Російський олігарх Михайло Фрідман вимагає від влади Люксембургу почати "мирні переговори" щодо виплати йому компенсацій за заморожені внаслідок санкцій Євросоюзу активи. Про це пише російське медіа "Вєдомості" з посиланням на два джерела.
За їхніми даними, адвокати росіянина спрямували Люксембургу відповідне повідомлення у лютому. Відповіді немає.
Фрідман вважає, що замороження його активів незаконне, і хоче отримати компенсацію в $15,8 млрд. Це його приблизна оцінка, оскільки фахівці ЄС не можуть проводити оцінку для Фрідмана, а його люксембурзькі компанії не можуть ділитися з ним фінансовою інформацією.
Росіянин посилається на інвестиційний договір, укладений ще з Радянським Союзом. Він вважає, що Люксембург його порушив.
- Цього року холдинг Фрідмана подав позов на мільярд доларів проти України. Олігарху не сподобалася націоналізація його "Альфа-банку" (тепер – Sens).
- У квітні Суд Євросоюзу (Люксембург) скасував деякі санкції проти акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк розтлумачив, що рішення суду поширюється лише на санаційний список з лютого 2022 до березня 2023.