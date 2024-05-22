Російський олігарх Фрідман вимагає в Люксембургу $15,8 млрд компенсації за заморожені активи

Він вважає, що Люксембург порушив укладнену з Радянським Союзом угоду.

Російський олігарх Михайло Фрідман вимагає від влади Люксембургу почати "мирні переговори" щодо виплати йому компенсацій за заморожені внаслідок санкцій Євросоюзу активи. Про це пише російське медіа "Вєдомості" з посиланням на два джерела.

За їхніми даними, адвокати росіянина спрямували Люксембургу відповідне повідомлення у лютому. Відповіді немає.

Фрідман вважає, що замороження його активів незаконне, і хоче отримати компенсацію в $15,8 млрд. Це його приблизна оцінка, оскільки фахівці ЄС не можуть проводити оцінку для Фрідмана, а його люксембурзькі компанії не можуть ділитися з ним фінансовою інформацією.

Росіянин посилається на інвестиційний договір, укладений ще з Радянським Союзом. Він вважає, що Люксембург його порушив.