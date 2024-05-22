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Унаслідок торнадо в американському штаті Айова є загиблі та поранені

Смерч зруйнував будинки та підприємства.

Унаслідок торнадо в американському штаті Айова є загиблі та поранені
Фото: Dean Baron

Влада в американському штаті Айова підтвердила численні смерті внаслідок торнадо та щонайменше десяток поранених.

Про це пише Німецька хвиля.

Правоохоронці заявили вчора ввечері, що були “підтверджені летальні випадки”. Точну кількість жертв наразі не називають.

Шторми, що пронеслися Середнім Заходом США, викликали торнадо, зокрема жорстокий смерч, який зійшов на невелике містечко Грінфілд в Айові. У місті проживає близько 2000 чоловік.

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Смерч зруйнував будинки та підприємства, поваливши дерева та пошкодивши транспортні засоби.

У січні цього року шторм призупинив авіарейси та залишив без світла сотні тисяч людей, а також перешкодив заходам у межах ключових праймеріз Республіканської партії в Айові.

У квітні у центральній частині США зареєстрували десятки торнадо. Негода вбила п’ятьох людей, поранення отримали щонайменше 100 осіб. Понад 20 000 людей залишилися без електрики.

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