Унаслідок торнадо в американському штаті Айова є загиблі та поранені

Влада в американському штаті Айова підтвердила численні смерті внаслідок торнадо та щонайменше десяток поранених.

Про це пише Німецька хвиля.

Правоохоронці заявили вчора ввечері, що були “підтверджені летальні випадки”. Точну кількість жертв наразі не називають.

Шторми, що пронеслися Середнім Заходом США, викликали торнадо, зокрема жорстокий смерч, який зійшов на невелике містечко Грінфілд в Айові. У місті проживає близько 2000 чоловік.

Смерч зруйнував будинки та підприємства, поваливши дерева та пошкодивши транспортні засоби.

У січні цього року шторм призупинив авіарейси та залишив без світла сотні тисяч людей, а також перешкодив заходам у межах ключових праймеріз Республіканської партії в Айові.

Stay Alert to the Weather!



Expect strong winds, hail, and possible tornadoes with these storms! Make sure you know where to find safe shelter if needed.



Our Troopers will be monitoring the storms & sharing information with the @NWSDesMoines. Remember to #BeWeatherAware #iawx. pic.twitter.com/3SPqoCNKXB — Iowa State Patrol (@iowastatepatrol) May 21, 2024

У квітні у центральній частині США зареєстрували десятки торнадо. Негода вбила п’ятьох людей, поранення отримали щонайменше 100 осіб. Понад 20 000 людей залишилися без електрики.