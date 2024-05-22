Пентагон вважає, що Росія могла вивести на орбіту протисупутникову зброю

Апарат, ймовірно, може атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

У Міністерстві оборони США вважають, що Росія вивела на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний військовий апарат.

Про це речник Пентагону Патрік Райдер заявив під час пресконференції, йдеться на сайті Пентагона.

“16 травня Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашими оцінками, є протикосмічною зброєю, ймовірно, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті”, ‒ зазначив він.

За словами Райдера, Росія розгорнула цю “нову протикосмічну зброю” на тій же орбіті, де перебуває урядовий супутник США. “І тому оцінки додатково вказують на характеристики, аналогічні розгорнутим протикосмічним корисним навантаженням у 2019 і 2022 років. Ми за цим продовжуватимемо стежити”, ‒ додав речник міністерства.