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Очільники МЗС Польщі, Німеччини і Франції зустрінуться для обговорення допомоги Україні

На думку журналістів Politico, перемовини можуть вийти не надто приємними для французького міністра. 

Очільники МЗС Польщі, Німеччини і Франції зустрінуться для обговорення допомоги Україні
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції зустрінуться сьогодні для обговорення безпеки та України. Радослав Сікорський, Анналена Бербок і Стефан Сежурне матимуть зустріч у німецькому містечку Неймар, пише Politico

Журналісти зазначили, що переговори можуть бути незручними для французького міністра, уряду якого закидають більшу допомогу Україні на словах, аніж на ділі. Минулого тижня Париж відгукнувся на німецьку ініціативу з посилення української протиповітряної оборони, але відтоді оновлених даних немає. 

Очільники МЗС загалом погоджуються, що Європа має стати "союзом безпеки", але настав час пояснити, що це означає в фінансовому плані. 

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Німеччини, головна кандидатка від Вільної демократичної партії на майбутніх виборах до ЄС, прокоментувала: "У нас є проблема, що в той час як Польща як сусідня країна робить багато, у той час як Німеччина робить багато, Франція робить відносно мало".

Вона також розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца – лідера трипартійного коаліційного уряду, до якого входить її ВДП, за те, що він не робить більше щодо України, зокрема за те, що не надсилає в країну крилаті ракети Taurus.

  • У квітні у відповідь на заклики України посилити ППО, аби захистити людей від прицільних атак по енергетичній та цивільній інфраструктурі Німеччина вирішила активізувати зусилля з пошуку додаткових систем.
  • Учора, під час візиту до Києва, Анналена Бербок повідомила про зібрані майже мільярд євро на нову ППО для українців.  
  • Франція обіцяла надати Україні додаткові ракети для установок SAMP-T. Париж обіцяв оголосити новий пакет допомоги в найближчі дні або тижні. 
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