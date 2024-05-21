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Міністра оборони Італії доставили в лікарню швидкою допомогою

Гвідо Крозетто госпіталізували після консультації з лікарем.

Міністра оборони Італії доставили в лікарню швидкою допомогою
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: Вікі

Міністру оборони Італії Гвідо Крозетто стало погано під час засідання Вищої ради оборони. Його доставили на машині швидкої допомоги до лікарні, щоб пройти обстеження.

Про це повідомляє Rai News.

Згідно з інформацією з політичних джерел, Крозетто захворів, після консультації з лікарем було прийнято рішення госпіталізувати його. 

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Міністра відвезли в Сан-Карло на приватній машині швидкої допомоги для подальших перевірок. В цьому закладі міністра лікували у лютому через перикардит.

Наразі немає додаткової інформації з цього приводу, але схоже, що Крозетто мав біль у грудях.

  • Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в середині лютого був госпіталізований у Римі з підозрою на перикардит.
  • Крозетто відчував сильний біль у грудях і самостійно добрався до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло ді Нансі в Римі. Він перебував під наглядом і пройшов коронографію серця.
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