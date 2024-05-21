Міністра оборони Італії доставили в лікарню швидкою допомогою

Гвідо Крозетто госпіталізували після консультації з лікарем.

Міністру оборони Італії Гвідо Крозетто стало погано під час засідання Вищої ради оборони. Його доставили на машині швидкої допомоги до лікарні, щоб пройти обстеження.

Про це повідомляє Rai News.

Згідно з інформацією з політичних джерел, Крозетто захворів, після консультації з лікарем було прийнято рішення госпіталізувати його.

Міністра відвезли в Сан-Карло на приватній машині швидкої допомоги для подальших перевірок. В цьому закладі міністра лікували у лютому через перикардит.

Наразі немає додаткової інформації з цього приводу, але схоже, що Крозетто мав біль у грудях.