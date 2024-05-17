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G7 на саміті міністрів фінансів підтримає план ЄС щодо заморожених активів росіян

Зустріч голів фінансових відомств семи найбільш розвинених демократій світу запланована на 24-25 травня.

G7 на саміті міністрів фінансів підтримає план ЄС щодо заморожених активів росіян
Фото: picdrop.com

Під час зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" буде досягнуто згоди щодо підтримки плану Європейського Союзу, який передбачає надання Україні лише доходів від заморожених російських активів

Як пише Reuters, цю інформацію передав пресі на умовах анонімності один із чиновників італійського фінансового відомства. Італія цьогоріч головує в G7 і прийматиме саміт урядовців, який запланований на 24-25 травня.

Таким чином підтверджується заява західних ЗМІ щодо того, що у групі семи найбільш розвинених демократій світу, яка включає США, Канаду, Велику Британію, Італію, Францію, Німеччину та Японію, більше не мають наміру говорити про конфіскацію активів, зосередившись лише на використанні прибутків з них.

Очікується, що міністри фінансів також обговорять питання торгівлі з Китаєм, яке загострилося після запровадження США нових митних тарифів. Домовленості урядовців мають закласти основу для саміту у форматі голів держав та урядів, який відбудеться у червні. 

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