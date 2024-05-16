Військові НАТО вважають, що Росія не має ресурсів для "стратегічного прориву" на півночі Харківщини

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що Росії на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву, повідомляє "Європейська правда".
Каволі за підсумками засідання Рада Україна-НАТО 16 травня заявив, що російські війська "не мають кількості (сил і засобів. – Ред.), необхідної для стратегічного прориву".
"Понад те, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", – додав командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Каволі також повідомив, що підтримує постійний зв'язок із українськими колегами і "впевнений, що вони втримають оборону".
Бауер сказав, що ситуація на полі бою із російським наступом на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати переговори".
"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", – додав Бауер.
Ситуація на Харківщині. Що відомо?
- Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
- Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
- Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.
- 14 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська проведуть потужний наступ у напрямку Сум.
- 15 травня Президент Зеленський повідомив, що на Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію.
- 16 травня у Харкові глава держави провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача і знову наголосив, що ситуація контрольована.