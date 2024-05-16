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Військові НАТО вважають, що Росія не має ресурсів для "стратегічного прориву" на півночі Харківщини

Голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер сказав, що ситуація на полі бою на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів".

Військові НАТО вважають, що Росія не має ресурсів для "стратегічного прориву" на півночі Харківщини
Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Фото: мілітарний

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що Росії на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву, повідомляє "Європейська правда".

Каволі за підсумками засідання Рада Україна-НАТО 16 травня заявив, що російські війська "не мають кількості (сил і засобів. – Ред.), необхідної для стратегічного прориву".

"Понад те, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", – додав командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Каволі також повідомив, що підтримує постійний зв'язок із українськими колегами і "впевнений, що вони втримають оборону".

Бауер сказав, що ситуація на полі бою із російським наступом на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати переговори".

"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", – додав Бауер.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?

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