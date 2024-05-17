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З початку року поліція Чернігівщини отримала більше 9 тисяч звернень від ТЦК щодо ухилянтів

Правоохоронці й досі розшукують 7 903 людини.

З початку року поліція Чернігівщини отримала більше 9 тисяч звернень від ТЦК щодо ухилянтів
Перевірка документів та вручення повістки представники ТЦК та СП
Фото: vinnitsa.info

В 2024 рокі поліція Чернігівської області отримала 9 296 звернень від ТЦК та СП щодо розшуку та доставлення до центрів людей за ухилення від проходження військової служби під час мобілізації. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

"Саме поліція за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також органів СБУ, затримують та доставляють призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 25 квітня 2024 року правоохоронці доставили до ТЦК для складання адміністративних матеріалів 1 471 людину.

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88 громадянам повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Таким чином, правоохоронці й досі розшукують 7 903 людини.

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