Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізуватися деяким засудженим

Це саме добровільна мобілізація в разі проходження ВЛК, а не примусова.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що дозволяє умовно-дострокове звільнення деяких категорій засуджених, які висловили бажання мобілізуватися. Раніше вступити до війська засуджені не могли.

Про підписання документу йдеться на сайті парламенту. Закон передбачає саме добровільну, а не примусову мобілізацію.

При цьому мобілізуватися не зможуть злочинці, засуджені за вбивство двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (наприклад, держзраду).

Засуджені зможуть мобілізуватися в разі проходження ВЛК. Служити вони будуть в окремих підрозділах, а адміністративний нагляд за ними здійснюватимуть командири військових частин. При цьому до завершення терміну покарання не може бути більше трьох років.

Закон не дозволяє умовно-достроково звільнитися корупціонерам-нардепам, але інші категорії, як прокурори і працівники Офісу президента, не мають такої заборони.