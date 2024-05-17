В прокуратура назвали найбільш резонансним випадком – організацію нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків.

Майже щодня правоохоронні органи блокують сайти, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино, а правоохоронні органи розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Про посилення боротьби з нелегальним гральним бізнесом прокурори розповіли телемарафону “Єдині новини”, повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Указом Президента від 20 квітня цього року затверджено рішення РНБО, надано доручення щодо посилення боротьби і застосування певних механізмів, направлених на більш якісний моніторинг такої діяльності”, – пояснив начальник відділу управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу Генпрокурора Олександр Єгоров.

За даними Офісу Генерального прокурора, з початку року вже заблоковано 600 сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Серед нещодавно викритих правоохоронцями – підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів; мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові.

Але найбільш резонансний випадок – організація нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків.

“Вони використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями, фінансова установа припинила свою діяльність”, – повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Артем Бояренко.

Прокурор зауважив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці. Адже вони жодним чином не застраховані від шахрайства в нелегальних гральних закладах.

Загалом в рамках протидії незаконній організації азартних ігор (ст.203-2 КК України) розслідується понад 450 кримінальних проваджень, зусиллями правоохоронців заблоковано понад 2 500 вебсайтів, проведено близько 500 обшуків та вилучено 7 000 одиниць техніки.

Крім того, Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на грошові кошти в сумі понад 2,7 млрд грн, що знаходяться на банківських рахунках підприємств, що забезпечують діяльність онлайн-казино *PIN-UP та VBET*. Заходи здійснені в межах розслідування кримінального провадження за фактом фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України підприємствами, що забезпечують діяльність зазначених онлайн-казино.

20 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".