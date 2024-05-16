Затримали агентку РФ, яка наводила російські ракети на Житомирщину

У Житомирі затримали ворожу агентку, яка наводила на область ракетно-дронові удари ворога. Серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка добровільно співпрацювала з ворогом. Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників.

Підозрювана також інформувала ворога про наслідки ракетних ударів по Житомирщині.

Фото: ОФіс генпрокурора Затримана зрадниця із Житомира

Правоохоронці затримали інформаторку за місцем її проживання у м. Житомирі.У фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її контактів з агресором.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Їй загрожує довічне ув’язнення.

У Харкові затримали 18-річного місцевого жителя, який допомагав росіянам готувати новий наступ. Затримали його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт.