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На Рівненщині громаді повернуто землі та водойми вартістю 1,8 млрд грн, – прокуратура

Прокурори встановили, що бездіяльність орендаря призвела до заболоченості, пониження рівня води та втрати площі водних об’єктів.

На Рівненщині громаді повернуто землі та водойми вартістю 1,8 млрд грн, – прокуратура
Фото: Рівненська обласна прокуратура

Прокуратура повернула громаді на Рівненщині землі та водойми вартістю 1,8 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Виконано рішення суду за позовом Дубенської окружної прокуратури до приватного сільськогосподарського підприємства про розірвання договорів оренди землі та водного об'єкта, а також повернення земельних ділянок та водного об'єкта територіальній громаді.

Таким чином, до комунальної власності Демидівської територіальної громади повернуто понад 48 га землі з водними об’єктами, призначеними для ведення рибного господарства, загальною вартістю 1,8 млрд грн.

Прокурори встановили, що орендар в порушення умов договору протягом тривалого часу не проводив необхідні заходи щодо очищення ставків від мулу та роботи з належного утримання прибережних смуг. 

Така бездіяльність орендаря призвела до заболоченості, пониження рівня води та втрати площі водних об’єктів.

Відтак прокуратура, представляючи інтереси держави, ініціювала в судовому порядку повернення земель та водойм у власність територіальної громади.

У березні прокуратура повідомила, що державі повернуто земельну ділянку в межах НПП “Гомільшанські ліси” на понад 23,5 млн грн. Прокурори встановили порушення вимог законодавства під час передачі громадянці у приватну власність земельної ділянки.

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