​Міносвіти проведе онлайн-урок із кібергігієни для учнів старших класів

21 травня о 16:00 за ініціативою CRDF Global в Україні та за підтримки Державного департаменту США відбудеться всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни для учнів 8–11 класів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Урок транслюватимуть на ютуб-каналі Всеукраїнської школи онлайн. Трансляція буде доступною за посиланням. До участі долучаться школярі зі всієї України.

Під час уроку провідний кіберексперт Єгор Аушев розповість, як створювати надійні паролі, розпізнавати шкідливі покликання та підʼєднуватися до Wi-Fi безпечно.

"Безпека — базова потреба кожної людини. Ми дбаємо про нашу фізичну безпеку та намагаємося піклуватися про ментальне здоров’я в умовах війни. Водночас у світі технологій нам варто не забувати і про цифрову безпеку. Особливо, коли йдеться про дітей. Обмежити доступ дітей до соціальних мереж та інтернету загалом практично неможливо і не варто, якщо навчити їх базових правил особистої кібергігієни", - зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

"Сьогодні гаджети є невіддільною частиною життя та особистості школяра. Тому надзвичайно важливо розуміти та знати не лише, як відстоювати особисті кордони в реальному житті, а й піклуватися про свою безпеку в онлайн-просторі. Для того, щоб підлітки в легкій та короткій формі могли засвоїти головні правила кібергігієни, ми і створили наш освітньо-розважальний відеоурок", - зазначає регіональний директор CRDF Global Михайло Верич.

МОН запрошує педагогів, батьків та всіх охочих учнів 8–11 класів приєднатися до цієї ініціативи.