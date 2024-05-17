ДБР затримало прикордонника, який застрелив чоловіка на Закарпатті

Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а почав тікати. Згодом тіло чоловіка виявили з кульовим пораненням голови.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час ймовірної спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства.

"За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією", – розповіли в ДБР.

У відомстві наголосили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.

"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", – уточнили в пресслужбі ДБР.

За інформацією бюро, загиблий – 39-річний уродженець Дніпра, мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли.

У пресслужбі ДБР повідомили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.

"Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", – зазначили у відомстві.

Слідчі дії тривають, встановлюють усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нещодавно ДПСУ нагадала, що з 18 травня перевірятиме на КПП наявність військово-облікового документу у деяких громадян. Прикордонники повідомили, у якого не будуть перевіряти такий документ.