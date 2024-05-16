ДПСУ нагадала, що з 18 травня перевірятиме на КПП наявність військово-облікового документу у деяких громадян

Прикордонники повідомили, у якого не будуть перевіряти такий документ.

З 18 травня Державна прикордонна служба України в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", - зазначили прикордонники.

Зокрема, ті громадяни, які мають право на виїзд за кордоном, повинні надати в пунктах пропуску перевірятиме наявність військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Йдеться про осіб, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, непридатні до військової служби, на їхньому утриманні перебувають троє і більше неповнолітніх дітей або ж вони самостійно виховують дитину або ж мають дітей і чоловіка/дружину, які проходять військову службу.

Не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів такі категорії: